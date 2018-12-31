Vali Şıldak'ın Yeni Yıl Akşamı Mesaisi

Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, yeni yıl dolayısıyla kentte görev yapan emniyet ve sağlık görevlilerini ziyaret etti.
Vali Şıldak, beraberinde İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma
Komutanı Orhan Kılıç
ile yeni yıl akşamı kentte görev yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerini yerinde ziyaret etti.
İlk ziyaretini Organize Sanayi Sitesi Kavşağı'ndaki trafik uygulama noktasına yapan Vali Şıldak, yılbaşı akşamı görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.
Buradaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Şıldak, trafik denetimlerine katıldı, sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti.
Ardından Burdur Devlet Hastanesi
'ndeki sağlık görevlilerinin yeni yılını kutlayan Şıldak, hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla kentte gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Trafik kurallarına uymanın hayati derecede önemli olduğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle konuştu:
"2019'da bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına daha çok önem vererek, hız kurallarına uyarak araç kullanmalarını istiyorum. Kendi hayatlarının yanı sıra trafikte seyreden diğer araçların içindeki insanları düşünmelerini öneriyorum. 2019'un hoşgörü ve anlayış yılı olmasını, milletçe birliğimizin ve beraberliğimizin çok daha üst seviyede gerçekleşmesini, yeni yılın mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum."