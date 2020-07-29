Vali Şıldak kaymakamlarla video konferans toplantısı yaptı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramında uygulanacak tedbirler konusunda ilçe kaymakamları ile video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Mustafa Çek ve Mithat Gözen de eşlik etti.

Video konfertans aracılığı ile gerçekleşen toplantıda alınan kararların ve tedbirlerin uygulanmasının kolluk ve ilgili diğer birimler tarafından takip edileceğini ve sıkı denetimlerle herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini belirten Vali Şıldak; "Alınan bütün tedbirleri kamu kurum ve kuruluşlarımızla, tüm vatandaşlarımızla birlikte titizlikle uygulamak ve devam ettirmek zorundayız. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızın yanındayız. Toplumsal dayanışma içerisinde tedbirlere hassasiyetle uyarak bunun üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasından sonra Vali Şıldak, alınan tedbirler ve ilave yeni tedbirler hakkında kaymakamlara söz vererek görüşlerini aldı. - BALIKESİR