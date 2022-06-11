Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı" - Son Dakika
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Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı"

11.06.2022 15:58
Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti. Vali Şıldak, "Kazada 6 vatandaşımız, 1 vatandaşımız da hastane vefat etti, 11 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile birlikte Dursunbey Devlet Hastanesi bahçesinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane bahçesinde açıklama yapan Vali Şıldak, kazada 6 vatandaşın, 1 vatandaşın da hastane vefat ettiğini, 11 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. - BALIKESİR

Vali Şıldak: Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı
Vali Şıldak: Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı
Vali Şıldak: Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Hasan Onar, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Şıldak: 'Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı" - Son Dakika
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