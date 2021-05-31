Vali Şıldak Kiraz Hasadında - Son Dakika

Vali Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte çeltik ve meyve üretimi ile yeni başlayan seracılık çalışmaları hakkında bilgi almak, yürütülen faaliyetleri incelemek üzere Pazar günü Gönen'deydi. Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı zenginlikleriyle en önemli İllerin başında gelen Balıkesir'in, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Gönen İlçesinde Vali Şıldak kiraz hasadına ve çeltik ekimine katıldı, yeni oluşturulan sera alanlarını gezdi. Ziyaret ve inceleme kapsamında Anadolu Etap Firmasının Gönen'de bulunan meyve bahçelerini gezerek Anadolu Etap Kamu İşleri Müdürü Tahir Kalyoncu'dan bilgi alan Şıldak ve Eşi tarım işçileriyle de sohbet ettiler. Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Ticaret Borsası Başkanı ve Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu'nun da bulunduğu incelemelerde Gönen'de jeotermal kaynaklı sera kurulumunun gerçekleştirildiği alanlarda incelemede bulundu. Çeltik üretimiyle ilgili İbrahim Mutlu'dan bilgi alan Şıldak traktöre binerek çeltik ekim işlemi gerçekleştirdi. Bölgede uygulanması planlanan jeotermal kaynaklı sera kurulumu çalışması kapsamında ilk etapta 400 dekar sera kurulumunda sona yaklaşıldığının bilgisini alan Şıldak çalışmaları takdir ederek izlediğini dile getirdi. Şıldak inceleme dolayısıyla; "Gönen'de yapılan modern tarım uygulamalarını çok önemsiyorum. Balıkesir'de pek çok yerde tarım ve hayvancılıkla ilgili örnek çalışmalar var. Bunları hayata geçiren bütün üreticilerimizi, girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Bu nitelikli çalışmalara başta tarım teşkilatımız olmak üzere her tür desteği veriyoruz, koordinasyonu sağlıyoruz. Gönen'de meyvecilik ve çeltik üretimi konusunda son derece güzel, gurur verici işler yapılıyor. Şimdi buna sıcak su kaynakları kullanılarak yapılacak seracılık faaliyetleri ekleniyor. Bu da Balıkesir adına yeni ve son derece memnuniyet verici bir gelişme. Hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.