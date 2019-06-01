Son Dakika Haberleri: Vali Şıldak, kontrol noktalarını ziyaret etti
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Vali Şıldak, kontrol noktalarını ziyaret etti

1 saat önce

Bölge Trafik ve Jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Polis bölgesinde bulunan 219 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 22 ekip, 2 motorize şahin ekibi ve 41 personel ile gerekli tedbirler...

Vali Şıldak, kontrol noktalarını ziyaret etti, System.String[]
Bölge Trafik ve Jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Polis bölgesinde bulunan 219 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 22 ekip, 2 motorize şahin ekibi ve 41 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

Ramazan Bayram tatilinde trafik kazalarını önlemek için tüm yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Burdur-Antalya- Fethiye yolları üzerinde Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri bayram boyunca uygulama yapıp kazaların önünü geçmeye çalışacak. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç Burdur'daki kontrol noktalarında inceleme yaptı. Araç şoförlerine, trafik kurallarına uymaları, seyir halinde iken dikkatli olunması ve önce yayaya yol verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

İçişleri bakanlığı tarafından Tüm illerde olduğu gibi Burdur'da bayram boyunca tedbirlerin alındığını açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Polis bölgesinde bulunan 219 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 22 ekip, 2 motorize şahin ekibi ve 41 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır. Jandarma bölgesinde bulunan 2 bin 209 kilometrelik sorumluluk alanında, ek olarak göreve çıkartılacak araç ve personel ile birlikte günlük 15 araç, 30 personel ile gerekli tedbirler alınacaktır. İlimiz karayollarında trafik güvenliği kapsamında Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olarak çalışmalarımız bütün kararlılıkla devam etmektedir. Bütün sürücülerimizi, trafik kurallarına uymaya, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri takma, yorgun araç kullanımı, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşma ve dikkatsizlik konularında duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölge trafik istasyonunda yapılan kontrollerde drone kullanılarak trafik kurallarına uymayan araçların tespiti yapılıyor. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
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