Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı

Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı Şehir içi toplu ulaşımında da HES kodu sorgulamasına geçiliyor Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Altıeylül İlçesi'ndeki Anafartalar Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilirliği denetimlerine katıldı.

Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı

Şehir içi toplu ulaşımında da HES kodu sorgulamasına geçiliyor

BALIKESİR - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Altıeylül İlçesi'ndeki Anafartalar Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilirliği denetimlerine katıldı.

Anafartalar Caddesi üzerindeki işyerleri ve taksi duraklarında esnafla görüşen Vali Hasan Şıldak kuralların uygulanmasındaki gelişmenin umut verici olduğunu söyledi. HES kodu uygulamasının il genelindeki şehir içi toplu taşımada da uygulanması için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Vali Hasan Şıldak, kamu kurumlarının yanı sıra eğitim kurumlarında da HES kodu uygulamasına geçilebileceğini dile getirdi. Vali Şıldak ayrıca tüm işyeri sahiplerini Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi alması için başvuruda bulunmaya çağırdı.

"Vatandaşlarımız kurallara uyuyor"

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 pandemisinde uygulanması gereken önlemlerin denetimine katılan Vali Şıldak, kurallara uyma konusunda önemli mesafe alındığını kaydetti. Vali Şıldak, "Halkımızın bilinç seviyesinde, kurallara uyma noktasında giderek mesafe aldığımızı söyleyebiliriz. Balıkesir genelinde biz vatandaşımızın kurallara uyma konusundaki gelişmeden, gösterdiği bu gelişmeden son derece memnunuz. Bunu esnaflarımız da söylüyor. Bundan 1-2 ay öncesine göre çok daha duyarlılık düzeyi yükseldi, çok daha dikkat ediliyor şeklinde güzel haberler alıyoruz. Taksici esnafımız da bunu bugün teyit ediyor" diye konuştu.

"HES kodu sorgulaması şehir içi toplu ulaşımda da olacak"

HES kodu sorgulamasının şehir içi toplu ulaşımda da uygulanması için gerekli çalışmaların başlatılması kararını aldıklarını ifade eden Vali Hasan Şıldak, "HES kodu uygulaması bilindiği gibi önce şehirlerarası otobüslerde başladı. Şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğunu emniyet birimlerimiz, Jandarma trafik birimlerimiz bunu sıkı bir şekilde denetliyor bizim vilayetimizde de. Ama dün ulaşan İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle biz de bununla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızı aldık ilimiz genelinde artık şehir içi toplu ulaşımında da bir HES kodu uygulaması söz konusu olacak. Belediyelerimizin bu konuda hızlı bir şekilde hareket edip kendi sistemlerini HES uygulamasıyla entegre etmesi gerekiyor. Bununla ilgili duyurularımızı yaptık. Bu da tabi önemli bir tedbir. Bilindiği gibi bir süre önce kamu kuruluşlarının binalarında HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirmiştik. Çok faydalanıyoruz. Bu konuda yeni uygulamanın toplu ulaşımda HES koduna geçilmesiyle daha kontrollü hale geleceğini düşünüyoruz. Mesela iki vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarına giriş esnafında filyasyon takibinden çıkıp buralara geldiklerini HES kodu sorgulaması sayesinde hemen bunlar anlaşıldı, tespit edildi ve buradaki öğrenci yurdumuza alınmaları sağlandı. HES kodu uygulaması umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde okullarımızda, eğitim kurumlarımızda da başlayacak. Mesela şu an yine HES kodunun uygulandığı bir başka birim müftülüğümüze ait olan ilimiz genelindeki Kur'an kursları. Kur'an kurslarında HES kodu uyguluyoruz. Okullarımızda da geçmeyi düşünüyoruz. Bu konuda açıkçası ben Milli Eğitim Bakanlığımızın adım atmasını bekliyorum. Bu konuda bir düzenleme bize ulaştığında hemen uygulamaya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi işletmelere değer katacak"

Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi için tüm işletmelerin TSE'ye başvuruda bulunmasını isteyen Vali Hasan Şıldak, "HES uygulamasının yanı sıra bir başka uygulama da başlatmıştık. Bütün işletmelerin; hem sanayi tesislerinin, hem de hizmet sektöründeki işletmelerin, restoran, kafe, kahvehane ve tamamını kapsayacak şekilde Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi almasını önemsiyoruz. Bu konuyu Türk Standartları Enstitüsü çalışıyor. TSE Bursa Bölge Müdürlüğümüz işyerlerimizin, işverenlerimizin başvurusu üzerine bu belgeyi hak edip etmediğini kurumlar nezdinde yaptığı inceleme sonucu netleştiriyor ve belgeyi alan iş yeri gerçekten çok önemli bir sertifika sahibi olmuş oluyor. Bunun anlamı şudur; ben Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bütün kurallara riayet ediyorum, iş yerimde de bu kuralları sağladım, tedbirleri aldım ve bu sertifikayı elde ettim demiş oluyor. Bu belge o iş yerinin müşterisi açısından da son derece güven sağlayan bir uygulama. Biz ilimizdeki bütün Ticaret Odalarımıza, Sanayi Odamıza, esnaf odalarımıza bu duyuruları yaptık. Kaymakamlarımız, belediyelerimiz konuyu takip edip yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konuda ilimizde örnek bir uygulama yapalım istiyoruz. Bu adeta şunu demektir; biz devlet olarak sadece ceza uygulamıyoruz, sadece uyarıda bulunmuyoruz, iyi işletmeleri, bu konudaki tedbirleri tam olarak hayata geçiren işletmeleri de ödüllendiriyoruz anlamına geliyor. Buradan şunu da hatırlatayım; çok cüz'i bir ücret ödenmesi gerekiyor bu başvuru için. Bunu da her işletmemiz yapacak düzeydedir. Çok küçük rakamlardan söz ediyorum. Bu başvuruyu bir an önce bütün esnaflarımızın yaparak işyerlerini daha güvenli hale getirmelerini önemsiyorum ve tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Yurtlarda kalmak zorunda olanların sayısını sıfırlayacağız"

İzolasyon kurallarını ihlal ederek yurtlara yerleştirilen sayısında da bir düşüş gözlendiğine dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, "Yurtlarda şu an itibariyle 29 vatandaşımız var. Bu sayı giderek düşüyor. Bu konuda kurallara uyma düzeyi çok yükseldi. Bilindiği gibi yurtlarda kalan sayısı 50'lilerin üzerindeydi, bu sabah itibariyle 29'a düşmüştür. İnşallah yurtlarda kalanların sayısını sıfırlayacağız" dedi.

Vali Hasan Şıldak'ın katıldığı denetim faaliyetlerinde Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve görevlilerde eşlik etti. Vali Hasan Şıldak esnaflarla yaptığı görüşmede maske, mesafe ve hejyen konularına dikkat çekti.

Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı
Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı

Hasan Şıldak, Koronavirüs, Balıkesir, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şıldak korona virüs denetimlerine katıldı - Son Dakika

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