Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin - Son Dakika

Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin

12.10.2020 17:15
Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin, System.String[]

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından korona virüs kurallarına uymayan vatandaşları ve işyerlerini ihbar etmelerini istedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından korona virüs kurallarına uymayan vatandaşları ve işyerlerini ihbar etmelerini istedi.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile; tüm dünyada bir salgın halinde olan korona virüsle mücadele noktasında, birlik olmanın sağlıklı günlere ulaşmadaki önemini vurguladı ve bu kapsamda alınan tedbirlere uymayan kişilerin ilgili yerlere bildirilmesi gerektiğinin önemine işaret etti. Vali Şıldak, bilinçli ve duyarlı vatandaşlardan; kurallara uymayan, tedbirleri ihlal ederek toplum sağlığını da tehlikeye atan kişileri ve işyerlerini 0 533 384 5590 numaralı Whatsapp İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini istedi. - BALIKESİR

Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin

Sosyal Medya, Hasan Şıldak, Balıkesir, ihbar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi
Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye getirdiği kas robotu Tesla Slim sayesinde tek seansta 13 santim incelmek mümkün Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye getirdiği kas robotu Tesla Slim sayesinde tek seansta 13 santim incelmek mümkün         
17:15
İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti         
16:19
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş         
14:44
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:24:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei