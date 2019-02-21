Son Dakika Haberleri: Vali Şıldak, Salda Gölü Çevresini İnceledi

Vali Şıldak, Salda Gölü Çevresini İnceledi

1 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü çevresinde planlanan çalışmaları inceledi.

Vali Şıldak, Salda Gölü Çevresini İnceledi, System.String[]
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü çevresinde planlanan çalışmaları inceledi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan Edilecek ve Millet Bahçesi" yapılacak olan Salda Gölü çevresinde planlanan çalışmaları inceledi. Şıldak, incelemeler sırasında Beyaz Adalar olarak anılan bölge, Doğanbaba plajı, Tabiat Parkı alanı ve Belediye Halk Plajlarını ayrıca göl çevresinde planlanan Lavanta dikim alanlarını yerinde gördü.

İncelemeler sırasında Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parkla Bölge Müdürü Rıza Kamil, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Murat Alacatlı, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Darcan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Koçibay, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, ilgili kurumların şube müdürleri ile Salda ve Doğanbaba Köyü muhtarları hazır bulundu. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:09 Kaynak: İHA

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