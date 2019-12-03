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Vali Şıldak'tan Burdur'a Bakım Merkezi müjdesi

6 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, hayırsever bir vatandaşın desteği ile Burdur'da bir Bakım Merkezi yapılacağını açıkladıBurdur'da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek konferans salonunda etkinlik düzenlendi.

Vali Şıldak'tan Burdur'a Bakım Merkezi müjdesi, System.String[]

Burdur Valisi Hasan Şıldak, hayırsever bir vatandaşın desteği ile Burdur'da bir Bakım Merkezi yapılacağını açıkladı


Burdur'da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Programda özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler birbirinden güzel şarkı ve türkülerle izleyenlerin beğenisi topladı. Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde her türlü maddi imkanların sunulduğunu ifade eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Erişilebilirlik konusunda başta kamu binalarımız olmak üzere çok duyarlı bir yaklaşım var. Örneğin hizmete açılan bir kamu binasında giriş kapısının genişlik standardı çok az bir farkla standardın altında kaldığı için o binamız erişilebilirlik sertifikası alamadı. Engelsiz yaşam merkezimiz, ilimizde geçtiğimiz ay hizmete girdi. Bu merkezimiz engelli vatandaşlarımıza yönelik yatılı hizmet verecek şekilde hizmete sunulacak" ifadelerinde bulundu.


Şıldak, hayırsever bir vatandaşın desteği ile bir bakım merkezinin de yapılacağı müjdesini verdi. - BURDUR

Dünya Engelliler Günü, Hasan Şıldak, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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