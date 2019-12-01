Vali Şıldak'tan hafta sonu mesaisi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, hafta sonu bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulundu.



İnceleme ve denetimlerine Cumartesi gecesi Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi'ni ziyaretle başlayan Vali Hasan Şıldak nöbetçi karakol personeli ile bir araya gelerek gün içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgi aldı, hizmet yerini inceledi. Devamında yeni İl Halk Kütüphanesi binasını gezerek kütüphaneden faydalanan öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Şıldak, sunulan imkanlar ve hizmetlerden memnuniyetlerini sordu.



İnceleme ve denetlemelerine aynı binada hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durum Merkezi ile devam eden Vali Şıldak, gün içerisindeki çağrı durumlarıyla ilgili bilgi aldı, sahada görevde olan başta güvenlik birimleri olmak üzere 112 Sağlık İstasyonu ekiplerinin olaylara müdahale şekilleriyle ilgili sorular sordu. İncelemelerine Şeker Fabrikası ile devam eden Vali Şıldak, 24 saat vardiya ile çalışan fabrikanın pancar alım ve numune inceleme bölümlerini gezerek personelle sohbet etti, devam eden kampanya ve üretimin verimiyle ilgili fabrika müdüründen bilgi aldı. Devlet Hastanesine de ziyaret gerçekleştiren Şıldak, acil polikliniği ve servisinde görev başındaki personele kolaylık diledi. Tedavi için hastanede bulunan hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Şıldak, sunulan hizmetler ve personel yaklaşımından memnun olup olmadıklarını sordu.



Çevre Yolu Güvenlik Kontrol Noktası ve Diş Hastanesi inceleme ve denetlemesiyle ziyaretlerini sonlandıran Vali Şıldak, uygulama noktasındaki ekiplerden genel asayiş ve trafik denetimleriyle ilgili bilgi aldı, Kış Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda gereken hassasiyeti göstermeyen sürücülere gerekli uyarı ve cezai işlemi yapmaları yönünde emniyet ve jandarma birimlerine talimat verdi. - BURDUR