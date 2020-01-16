Vali Şıldak'tan Karamanlı ilçesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şıldak'tan Karamanlı ilçesine ziyaret - Son Dakika

Vali Şıldak'tan Karamanlı ilçesine ziyaret

6 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Karamanlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Şıldak'tan Karamanlı ilçesine ziyaret, System.String[]

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Karamanlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Şıldak, Kaymakam Adem Topaca'yla yaptığı görüşmenin ardından Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurumların il ve ilçe müdürleriyle bir araya geldi.

Şıldak, yaptığı konuşmada, Karamanlı'nın madencilik ve tarım alanında gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Kurumlardan kendi alanlarıyla ilgili yenilikler ve yeni projeler beklediklerini ifade eden Şıldak, "2020'yi proje üretme yılı ilan ediyoruz. Proje üretmek demek, bizi canlı tutmak, dinamikliği kaybetmemek demek.Yoksa vatandaşlarımız, bize saygı duymaz. Yenilikleri her zaman takip eden, kurumumuzda da bunları uygulayabilen pozisyonda olmamız lazım." dedi.

Vali Şıldak, toplantının ardından Kağılcık köyüne giderek köyde ağabeyine ait depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye dönüştüren Emin Akay'ı ziyaret etti.

Hasan Şıldak, Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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