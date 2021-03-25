Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı - Son Dakika

Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı

25.03.2021 17:59
Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemek ve denetimlerde bulunmak amacıyla ilçeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak OSB Yönetimlerini ve işyerlerini tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyardı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemek ve denetimlerde bulunmak amacıyla ilçeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak OSB Yönetimlerini ve işyerlerini tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyardı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen ilçesini ziyaret ederek pandemi tedbirleri konusunda yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak ve beraberinde Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ile birlikte Gönen'in cadde ve sokaklarında denetimlerde bulunarak esnafları ziyaret etti. Alınan tedbirleri ve uygulamaları yerinde inceleyen Vali Şıldak denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, iki Organize Sanayi Bölgesine sahip bir ilçe olan Gönen'deki OSB Yönetimlerini ve işyeri sahiplerini uyararak, "Daha ileri tedbirlere ihtiyaç duyulmadan tedbirlerini gözden geçirsinler" dedi.

Vali Şıldak, "Gönen en çok vakaların görüldüğü ilçelerimizin başında geliyor. Bugün burada gelip durumu yerinde gördük. Vakaların kaynağı nedir onun analizini yaptık. Tedbirlerin de uygulanma şekli ve yönetimi konusunda bir görüş birliği oluştu. En yüksek seviyede tedbir. Vatandaşlarımıza da bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Her birinden destek istiyoruz. Mutasyonlu vakaların görülmüş olması sebebiyle vakalar hızlı yayılıyor. Epey yüksek bir seviyedeyiz. Hatta Gönen ilçemizde Kasım ayındaki seviyelerin de üstünde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu ilçemizde olsun, çevremizdeki Bandırma, Erdek, Susurluk buralarda vatandaşlarımızın bir kat daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biz denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımıza yaptığımız çağrı artık seferberlik ölçüsünde tedbirlere uyulması. Kurallara riayet edilmesi. Aksi takdirde günlük hayatımızı olumsuz etkileyen bu çok yüksek riskli il olma durumunun daha da uzaması, sürecin devamı gerekecek. Belki yeni tedbirler almayı icap ettirecek. Bu durumla karşılaşmamak için gerek işyerlerimizin, esnafımızın normale dönebilmesi, gerekse okullarımızın açılabilmesi için elbirliği ile topyekün mücadele edelim. Virüse karşı direncimizi kuvvetlendirelim. Maske, mesafe ve temizlik kuralı en başta geliyor. Gönen ilçemizde iki tane sanayi bölgemiz var. Organize Sanayi Bölgelerimizde çok sayıda işçi çalışıyor. Toplu alanlarda, kapalı alanlarda ve buradaki tesislerde de çok sayıda vaka çıkıyor. Tedbirlerimizi arttırdık. Denetimlerimizi fabrika ortamlarında ve servis araçlarında yapıyoruz. Ben buradan hem OSB yönetimlerine hem de işyerlerine çağrımı yenilemek istiyorum. Daha ileri tedbirlere ihtiyaç duyulmadan tedbirlerini gözden geçirsinler. Sağlık birimlerimizin, kolluk birimlerimizin yaptıkları uyarıları dikkate alsınlar. Daha fazla üzülmememiz için ve bugünlerin kısa sürmesi için elbirliği ile tedbirlere uyalım" diye konuştu. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı
Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı
Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı
Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı
Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı
Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı

Hasan Şıldak, Balıkesir, Gönen, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şıldak'tan OSB yönetimlerine ve işyerlerine uyarı - Son Dakika


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