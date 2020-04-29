Vali Şıldak'tan sosyal medyadan

Burdur Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Vali Şıldak, paylaşımında salgının yayılma riskinin ve hızının yüksek olduğunu belirterek kurallara uymanın önemini vurguladı.

Paylaşımında evde kalmanın gerekli olduğuna dikkati çeken Şıldak, " Çeltikçi'de vaka sayısı 7'e yükseldi, herkesi tedbirleri eksiksiz uygulamaları konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bunun üzerine iki mahalle için karantina kararı alınmıştı.