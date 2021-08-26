Vali Şıldak'tan veda yemeği - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, görev yeri değişen vali yardımcısı ve kaymakamlara veda yemeği verdi.

Mülki idare amirleri tayiniyle görev yeri değişen Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balya Kaymakamı Burak Keser, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Gömeç Kaymakamı Akgün Corav, Marmara Kaykamamı Göksel Yüksel onuruna Vali Hasan Şıldak tarafından veda yemeği verildi. Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleşen yemeğe, vali yardımcıları ve kaymakamlar eşleri ile birlikte katıldı. Beraber görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Şıldak, "Siz değerli meslektaşlarıma Balıkesir'de yaptığınız başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinizde üstün başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR