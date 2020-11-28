Vali Şıldak TEKNOFEST ikincisi öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

Vali Şıldak TEKNOFEST ikincisi öğrenciyi ödüllendirdi
28.11.2020 16:47
???????Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gaziantep'te gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılarak projesiyle Türkiye ikincisi olan Burak Korkusuz'u makamında ağırladı.
??????? Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gaziantep'te gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılarak projesiyle Türkiye ikincisi olan Burak Korkusuz'u makamında ağırladı.
Şıldak, "İnsanlık Yararına Teknolojiler" - "Sağlık ve İlkyardım" kategorisinde ikincilik derecesi elde eden Korkusuz'u tebrik etti.
Vali Şıldak, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.
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