Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi

20.03.2021 14:22

Son dakika haberlerine göre Vali Şıldak: Vaka sayısı çok yükseldiBALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısının çok yükseldiğini ifade ederek, "İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı!

Vali Şıldak: Vaka sayısı çok yükseldi

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısının çok yükseldiğini ifade ederek, "İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor" dedi.

Balıkesir'de mutasyonlu virüsün etkisiyle birlikte vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46'dan, 257.60'a yükseldi. Yüzde 49.36 oranındaki artışa rağmen, cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla, Balıkesir sokakları ve caddelerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını, kalabalık ortamlar oluşturmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise sosyal hesabından yaptığı açıklamayla, vatandaşları artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi. Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Kapalı ortamlar hastalığın yayılımını kolaylaştırmakta. Tüm kapalı alanlarda tedbirlere uyulması gerekiyor. İlimizin yüksek risk grubunda olmasıyla kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü de mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor! Lütfen zorunlu olmadıkça cumartesi günü dışarı çıkmayalım! Bütün tedbirlere en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz."

VATANDAŞLAR VE ESNAFTA YÜKSELİŞTEN RAHATSIZ

İş yerine gittiği için mecburen dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirten Sevgi Eryılmaz, 'Balıkesir ilinde vakaların sürekli olarak arttığını duyuyoruz. Bu yüzden buradan seslenmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Temizlik, mesafe kurallarına uyulsun. Ben mecburiyetten dışarıdayım, işe gidiyorum' dedi.

Sadece kamu kurumlarının aldığı önlemlerle artışın engellenemeyeceğini dikkat çeken Esin Döndüoğlu ise, vatandaşların mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Döndüoğlu, 'Virüs vakalarının artması dikkatsizlik ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle yaşanıyor. Hala daha evlerde günler, toplu nişanlar yapılıyor. İhtiyacı olmadıktan sonra insanların bir arada durmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa esnafın iş yerleri kapalı kalacağı için işlerimiz oldukça zor. Sokaklara çıkmayı ve çarşı da yapılacak işleri daha uygun saatlerde yapılması gerekiyor. Yoksa Balıkesir olarak kırmızı renkten kurtulamayacağız' ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi
Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi

Hasan Şıldak, Cumartesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi         
16:07
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi         
15:37
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu         
15:00
Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı         
14:41
Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak         
14:10
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti         
11:51
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 16:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: BALIKESİR Vali Şıldak Vaka sayısı çok yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei