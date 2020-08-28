Vali Şıldak vatandaşları tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı - Son Dakika

Vali Şıldak vatandaşları tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı

Vali Şıldak vatandaşları tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı Vali Şıldak, "Evinde kalması gereken 32 vatandaşımız maalesef dışarı çıktı" Balıkesir'de karantinayı ihlal eden 32 kişiye adli ve idari işlem başlatıldı Vali Şıldak'tan "kontrollü tatil" uyarısı Balıkesir'in tatil...

Vali Şıldak vatandaşları tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı

Vali Şıldak, "Evinde kalması gereken 32 vatandaşımız maalesef dışarı çıktı"

Balıkesir'de karantinayı ihlal eden 32 kişiye adli ve idari işlem başlatıldı

Vali Şıldak'tan "kontrollü tatil" uyarısı

BALIKESİR - Balıkesir'in tatil merkezlerinden Edremit İlçesi'nde gazeteciler ile bir araya gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il genelindeki korona virüs tablosunu paylaştı. İl genelinde 2 binin üzerinde karantina uygulamasının olduğunun altını çizdi. Vali Şıldak ayrıca son 24 saatte 32 vatandaşa karantinaya uymadıkları için adli ve idari işlem uygulandığını ifade etti. Tatilcilere de seslenen Balıkesir Valisi Şıldak, "Evet tatil yapalım. Hoşça vakit geçirelim. Ailemizle, eşimiz ile dostumuzla birlikte olalım. Ama bunu da lütfen kontrollü halde yapalım." dedi.

Edremit Kaymakamlığında bölgede görev yapan gazeteciler ile bir araya gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir genelindeki Corona virüs ile ilgili son durumu paylaştı. Şıldak, "Biliyorsunuz sağlık bakanlığımızın yeni uygulamasında artık vakaların tamamı hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı hafif vakalar, semptomu olmayan vakalar eve gönderiliyor. Evde tedavi süreçleri takip ediliyor. İşte bu vatandaşlarımızın kesinlikle evde kalmaları gerekiyor. Evden çıkmamaları, evlerine de ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor. Bu birinci grup.

İkinci grup ise temaslı olarak adlandırdığımız gerçek hastalar ile yani vakalar ile temas etmiş olanların da ilimizde yine evlerinde kalıp dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu iki grubun toplamı ilimizde 2 binin üzerindedir. Yani 2 binin üzerinde vatandaşımız evlerinde gözlem altında kalmak durumunda." Dedi.

Karantina altında olan vatandaşların yoğun bir şekilde takip edildiklerini ama buna rağmen istenmeyen olaylar olduğunun altını çizen Vali Şıldak, "Fakat ne yazık ki; bütün çabamıza rağmen, bütün denetim ve kontrollerimize rağmen vatandaşlarımızdan bazıları evden dışarı çıkmaktalar. Bu şekilde davranarak, bu sorumsuzluğu göstererek, maalesef toplumun genelinin sağlığını tehdit ediyorlar. Ben bir rakam vermek istiyorum. Geçtiğimiz 24 saat içinde, yani dün itibariyle 32 vatandaşımız Balıkesir genelinde sokağa çıktı. Evinde kalması gereken 32 vatandaşımız maalesef dışarı çıktı. Kural ihlali yaptı. Bunları polisimiz ve jandarmamız tespit etti. Bu kişilere hem biz idari para cezası uyguluyoruz. 3 bin Türk Lirası'nın üzerindedir bu rakam. Maalesef bunlar hakkında adli süreç başlatmış oluyoruz. Bu durumu paylaşmak istiyorum. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. "dedi.

Kurallara uymayanlar ve direnç gösterenleri cezaların uygulanacağının altını çizen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Gerçekten öyle iş yerlerimiz var ki örnek gösteriyoruz. Kendilerine çok iyi bir düzen verdiler. Tüm tedbirlere uyum sağladılar. Yine vatandaşlarımızın maske kullanımı oranı giderek yükselmekte. Çünkü biz İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı koordinasyon çerçevesinde, onun talimatları doğrultusunda biliyorsunuz her hafta farkındalık oluşturmak üzere caddelere sokaklara, esnafımıza çıkıp kaymakamlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz hep birlikte bu bilinçlendirmeyi yapmaya ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Tedbirlerin uyumlu hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Mesafe aldık ama hala bir nebze de olsa bazı işletmelerin bu konuda direnç gösterdiğini, ısrar ettiklerini, adeta tedbirleri uygulamamak için çaba gösterdiklerini ne yazık ki gözlemliyoruz. Bu haftadan itibaren bu tür durumlara cezai bir yaptırım ile muhakkak suretle müdahale ediyoruz. Artık para cezası uyguluyoruz. Bunun çok iyi bir şekilde bilinmesini istiyorum."dedi.

Tatil bölgelerinde özellikle yoğun bir mesai harcandığını ifade eden Vali Şıldak, "Tatil bölgesindeyiz. Sahil bandındayız. Buralarda tabii ülkemizin diğer sahil bölgelerinde olduğu gibi bizim de körfez hattımızda ve Kuzeyde Bandırma- Erdek hattımızda çok yoğun bir hareketlilik var. İl dışından nüfus sirkülasyonu var. Kendi içinde bir hareketlilik var. Gözlemlemekte olduğumuz durum, bizi bazen üzüyor. Sahil bölgelerinde de kuralların uygulanması noktasında çok eksiklikler olduğunu biliyoruz. Bu konuda jandarmamız, emniyetimiz son derece gayretli çalışmalar yapıyor. Kaymakamlarımız durmaksızın bilgilendirme, uyarı çalışmalarına bizzat nezaret ediyorlar. Gece gündüz demeden bu çaba gösteriliyor. Bu çabalar ile bu denetimler ile sürekli alanda gösterdiğimiz reaksiyon ile ilimizdeki vaka yükselişlerinin daha da yükselmesinin önüne geçtiğimizi ve bu çabaların sonuç verdiğini de ifade etmek istiyorum." Dedi.

Vatandaşlara pandemi sürecinde kurallara uymada destek beklediklerini ifade eden Balıkesir Valisi Şıldak, "Ancak vatandaşlarımızdan da hem sağlık personelimizin, hem alanda olan kolluk birimlerimizin durumunu göz önüne alarak; sağlık personelimizin gece gündüz demeden, jandarmamızın, emniyetimizin gece gündüz demeden kendi sağlıklarını riske ederek bu gösterdikleri çabaya vatandaşımızın da, esnafımızın da karşılık vermesini, onların da destek vererek bu mücadeleye katkı sunmalarını çok arzu ediyoruz. Esas beklentimiz budur."dedi.

Tatilcilere seslenen Vali Şıldak " Tatile gelmiş vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Evet tatil yapalım. Hoşça vakit geçirelim. Ailemizle, eşimiz ile dostumuzla birlikte olalım. Ama lütfen bunu da kontrollü halde yapalım. Kontrollü bir tatil gerçekleştirelim. Sosyal bir hayatımız elbette ki devam etsin istiyoruz ama kontrollü bir sosyal hayat dönemindeyiz. Bu dönemde de lütfen tatillerimizi kontrollü, tedbirli hale getirelim.

Bunları gerçekleştirmezsek, tedbirler noktasında eksik kalırsak maalesef daha ileri tedbirlere, daha olumsuz durumlara başvurmak durumunda kalacağımızı da hatırlatmak istiyorum." dedi.

İl dışında bulaş oranının yüksek olduğunu ifade eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "İl dışı bulaş oranı daha yüksek. Fakat içeride bulaştıktan sonra temaslılara yansıma şeklinde bir genişleme görüyoruz. Fakat filyasyon ekiplerimiz çok iyi çalışıyor. Bu temaslı kişilerin tespitini ve takibini aynı anda yapabildiğimiz için hızlı şekilde buradan yayılımı en az seviyede tutmaya çalışıyoruz." Dedi.

Daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Şıldak vatandaşları tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı

Hasan Şıldak, Balıkesir, Karantina, Edremit, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Şıldak vatandaşları tedbiri elden bırakmamak konusunda uyardı - Son Dakika

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