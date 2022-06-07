Vali Şimşek, Aşık Veysel Müzesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Şimşek, Aşık Veysel Müzesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti

07.06.2022 20:38
Vali Şimşek, Aşık Veysel Müzesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Müzesi'ne ve Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ne ziyarette bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Müzesi'ne ve Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ne ziyarette bulundu.

Göreve başlamasının ardından ilçe ziyaretlerini sürdüren Şimşek, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şimşek, daha sonda Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği el sanatları sergisinin açılışını yaptı.

İlçedeki Garnizon Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştiren Şimşek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan ile oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya ile diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua okudu.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile de makamında bir araya gelen Vali Şimşek, Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabri başında dua etti. Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evini gezen Şimşek, dünyaca ünlü halk ozanının köyünde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Aşık Veysel'in sazıyla, sözüyle, ezgisiyle ve yüreğiyle ülkenin büyük bir değeri olduğunu belirten Şimşek, "Onun sazını, sözünü bizden sonraki nesillere aktarmak ve yaşatmak en önemli görevlerimizden birisidir." dedi.

Gelecek yılın UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Şimşek, "Şarkışla ilçemiz gerçekten özellikli bir ilçe. Hem halk ozanımız Aşık Veysel'in memleketi hem de yine ülkemizin önemli bir değeri Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi. Amacımız Sivas'ımızın tüm değerlerini tanıtmak, yaşatmak ve tüm insanlarımızla kucaklaşmak, her karış toprağını da gezmek." diye konuştu.

Vali Şimşek, Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Elmalı köyünde, doğup büyüdüğü ve anı evi olarak ziyarete açık olan evini de gezdi.

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Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şimşek, Aşık Veysel Müzesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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