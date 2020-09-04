Vali Şimşek: Evden ayrılan pozitif vakalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, pozitif olduğunu bilmesine rağmen dışarı çıkanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Vali Yılmaz Şimşek, vatandaşların ve esnafların yoğun olduğu Yeni Çarşı, Perşembe Pazarı, El Hacı Mahmut ve Paşakapı Caddesi'nde denetim yaptı. Vali Şimşek, denetimlerinde dezenfektan ve 14 kural afişleri bulunmayan esnafları uyararak, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgi verdi. Denetimler sonrası açıklamada bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, testi pozitif çıkan vatandaşların kesinlikle evden çıkmamaları gerektiğine vurgu yaparak, "Bu aslında bir insan hakları ihlali olduğu gibi bir de insanlık suçudur. Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa, koronavirüsü başkalarına da bulaştırıyorsa bunun hakkında gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız. Kesinlikle testi pozitif çıkan vatandaşlar evde kalsınlar, çıkmasınlar" dedi.

NİĞDE'DE VAKALARDA ARTIŞ VARVali Şimşek, ülke genelinde olduğu gibi Niğde'de de vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buna paralel olarak ölüm sayıları da arttı. Bu işin şakası yok. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, maske kullanımına mutlaka dikkat etsinler, hijyen ve sosyal mesafeye kesinlikle uysunlar istiyoruz. Esnaflarda çok fazla eksikli yok kurallara uyuyorlar. Maske kullanımında sorun yok vatandaşımız maskeyi kullanıyor. Bu kurallara uyduğumuz takdirde bu salgının önüne geçebileceğiz."