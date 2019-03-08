Son Dakika Haberleri: Vali Şimşek, İşçi Kadınları Ziyaret Etti

Vali Şimşek, İşçi Kadınları Ziyaret Etti

26 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, patates depolarında çalışan kadınları ziyaret etti.

Vali Şimşek, İşçi Kadınları Ziyaret Etti, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, patates depolarında çalışan kadınları ziyaret etti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depolarda saklanan patateslerin paketlenmesinde çalışan kadınları ziyaret eden Vali Şimşek, işçi kadınların gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.


Kadınlarla bir süre sohbet eden Şimşek, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:40 Kaynak: AA

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