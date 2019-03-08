Vali Şimşek, İşçi Kadınları Ziyaret Etti
26 dakika önce
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, patates depolarında çalışan kadınları ziyaret etti.
Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek
, patates depolarında çalışan kadınları ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla depolarda saklanan patateslerin paketlenmesinde çalışan kadınları ziyaret eden Vali Şimşek, işçi kadınların gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.
Kadınlarla bir süre sohbet eden Şimşek, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:40 Kaynak: AA
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