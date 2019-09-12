Vali Şimşek, marketlerde poşet denetimi yaptı

NİĞDE - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, mağaza ve marketlerde ücretsiz poşet verildiği ihbarına karşılık denetim yaptı.

Vali Şimşek, Niğde merkezde bulunan mağaza ve marketleri denetleyerek vatandaşlara bez çanta hediye etti.

1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya giren plastik poşet satışları hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetimleri yerinde inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, satış noktalarındaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek temiz bir doğa için plastik poşet kullanımı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince iş yerlerinde yapılan poşet satışı denetimlerini satış noktalarında inceleyen Vali Şimşek, alışveriş yapan vatandaşlara plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararlardan bahsederek; sıfır atık projesini anlattı.

Proje kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülke genelinde iş yerlerinde plastik poşetin ücretli olarak verildiğini belirten Şimşek, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerimiz bu denetimleri sürekli olarak gerçekleştiriyor. Amacımız plastik poşet kullanımını azaltmak buna orantılı olarak çevre kirliliğinin önüne geçerek, daha yaşanılabilir ve çevre dostu bir il haline gelmektir.

Vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan ricamız bu uygulamaya riayet etmeleridir. Bildiği üzere plastik poşetler doğada yaklaşık bin yıl gibi süre kalarak yok olmuyor ve bizden sonra gelecek nesiller için büyük bir tehdit oluşturuyor. Öte yandan ülkemizde bir kişi yılda yaklaşık 400 adet poşet tüketiyor. İnşallah nihai hedefimiz bu rakamı 2025 yılına kadar 40 adete düşürmektir" dedi.