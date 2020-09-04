Vali Şimşek: "Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa gereğini yapacağız, savcılığa suç... - Son Dakika

Vali Şimşek: "Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız"

NİĞDE - İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Korona virüs Denetimleri' genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların ve esnafların yoğun olduğu Yeni Çarşı, Perşembe Pazarı civarı, El Hacı Mahmut ve Paşakapı Caddesinde denetim yaptı. Denetimler sonrası açıklamada bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Pozitif olan vatandaşların kesinlikle ve kesinlikle evlerinden çıkmaması gerekiyor. Bu aslında bir insan hakları ihlali olduğu gibi bir de insanlık suçudur. Pozitif olduğunu bile bile dışarı çıkıyorsa, korona virüsü başkalarına da bulaştırıyorsa bunun hakkında gereğini yapacağız, savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız. Kesinlikle testi pozitif çıkan vatandaşlar evde kalsınlar, çıkmasınlar" dedi. Vali Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü;

Ülke genelinde olduğu gibi de vaka sayılarında ciddi artış var, paralel olarak ölüm sayıları da arttı. Bu işin şakası yok. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız maske kullanımına mutlaka dikkat etsinler, hijyen ve sosyal mesafeye kesinlikle uysunlar istiyoruz. Esnaflarda çok fazla eksikli yok kurallara uyuyorlar. Maske kullanımında sorun yok vatandaşımız maskeyi kullanıyor. Bu kurallara uyduğumuz takdirde bu salgının önüne geçebileceğiz" diye konuştu.

Vali Şimşek, denetimlerinde dezenfektan ve 14 kural afişleri bulunmayan esnafları uyararak, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgi verdi.