Son Dakika Haberleri: Vali Şimşek'ten marketlerde poşet denetimi
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Vali Şimşek'ten marketlerde poşet denetimi

25 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, mağaza ve marketlerde ücretsiz poşet denetimi yaptı.

Vali Şimşek'ten marketlerde poşet denetimi, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, mağaza ve marketlerde ücretsiz poşet denetimi yaptı.

Vali Şimşek, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giren plastik poşet satışlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetimleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Temiz bir doğa için plastik poşet kullanılmamasını tavsiye eden Şimşek, vatandaşlara sıfır atık projesini anlattı, bez torba dağıttı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren ülke genelinde iş yerlerinde plastik poşetin ücretli verildiğini hatırlatarak, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerimiz bu denetimleri sürekli gerçekleştiriyor. Amacımız plastik poşet kullanımını azaltmak, çevre kirliliğinin önüne geçerek daha yaşanılabilir ve çevre dostu bir il haline gelmektir. Vatandaş ve esnafımızdan ricamız bu uygulamaya riayet etmeleridir. Plastik poşetler doğada yaklaşık bin yıl yok olmuyor ve bizden sonra gelecek nesiller için büyük bir tehdit oluşturuyor. Öte yandan ülkemizde bir kişi yılda yaklaşık 400 poşet tüketiyor. İnşallah nihai hedefimiz bu rakamı 2025 yılına kadar 40'a düşürmek." diye konuştu.

Şerif Yılmaz 2, Plastik, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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