Vali Şimşek'ten Öğrenciye Sürpriz

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kendisine mektup yazarak ailece evine davet eden öğrenciye karne günü sürpriz yaparak ziyaret etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kendisine mektup yazarak ailece evine davet eden öğrenciye karne günü sürpriz yaparak ziyaret etti.



Niğde merkezde okuyan 5'inci sınıf öğrencisi Ecem Malgır, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e mektup yazarak evine davet etti. Mektubun arkasına da evin krokisini çizen Ecem'in davetine Vali Şimşek, duyarsız kalmayarak eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte Ecem'e sürpriz yaptı. Vali Yılmaz Şimşek, Ecem bize bir mektup yazmış. Bu mektupta yazdığı şiir ile bizi evine davet etmiş. Bir de mektubunda evin konumu var. Resimle evi konumlandırmış. Onun için kolay bulduk evi. Bugün kendisini hem ziyaret etmek istedik. Hem de karnesini vermek istedik. Tebrik ediyoruz Ecemi. Takdir belgesi de almış. Başarılar diliyoruz dedi. Ecem Malgır ise, Vali Şimşek ve eşine teşekkür etti.



NİĞDE'DE 72 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI



Niğde'de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 72 bin öğrenci karne aldı. Vali Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ve Kemal Çetintürk İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı. - Niğde

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