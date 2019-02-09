Son Dakika Haberleri: Vali Şimşek Yangın Çıkan Camiyi İnceledi

Vali Şimşek Yangın Çıkan Camiyi İnceledi

1 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangın meydana gelen tarihi Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek Yangın Çıkan Camiyi İnceledi, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangın meydana gelen tarihi Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu.

Kentin simgelerinden olan tarihi Alaeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, yangında tarihi dokuların zarar görmediği, 3 tane halının yandığı öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel
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