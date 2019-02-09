Vali Şimşek Yangın Çıkan Camiyi İnceledi
1 saat önce
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yangın meydana gelen tarihi Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu.
Niğde Valisi Yılmaz
Şimşek, yangın meydana gelen tarihi Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu.
Kentin simgelerinden olan tarihi Alaeddin Camii'nde cuma namazı öncesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti
Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun
, Selim Gültekin
Alaaddin Caminde incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, yangında tarihi dokuların zarar görmediği, 3 tane halının yandığı öğrenildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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