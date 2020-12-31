Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 13:06

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Güner, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde oyunu Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafından yana kullanan Güner, spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman", yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli karesini tercih etti.

Vali Güner, tüm fotoğrafların her zaman olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlatan eserler olduğunu vurgulayan Güner, "Anadolu Ajansının, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Güner, AA'nın kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek tüm çalışanlara başarı diledi.

Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Sinan Güner, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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