Vali Sonel: "2021 ve 2022 Ordu'nun yılları olacak" - Son Dakika

Vali Sonel: "2021 ve 2022 Ordu'nun yılları olacak"

05.01.2021 20:45
Vali Sonel:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye'de yapılması planlanan projelerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye'de yapılması planlanan projelerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Ordu genelinde 19 ilçede ziyaretlerine aralıksız devam eden Vali Tuncay Sonel, akşam saatlerinde Ünye'ye ani bir ziyaret yaptı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Sonel, "19 ilçeye yapılması gerekenleri konuşmak ve birlikte fikir alışverişinde bulunmak için Fatsa ilçemizden sonra sürpriz olarak Ünye'ye de ziyaret gerçekleştirdik" dedi.

"2021 ve 2022 Ordu'nun yılları olacak"

Ordu'yu 2 yılda yeni müjdelerin beklediğini söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda günlerdir gündemde olan Ordu Şehir Hastanesi'nin ihalesinin yapılması bizler için memnuniyet verici oldu. Gerek Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız bu konuda duyarlılık göstererek desteklerini verdiler. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımızın şehrimizi ziyaret etmesiyle ilgili 2021 ve 2022 yılları için birçok güzel müjdeler aldık. Yine önümüzdeki günlerde Ordu'muza Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile diğer bakanlarımız gelecek. Tabii, yine bu süreç içerisinde belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızla birlikte Ordu'ya ne katarız düşüncesiyle istişareleri ve görüşmelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

"Devlet-vatandaş iş birliğiyle eğitime tam destek"

Devlet ve vatandaş iş birliği ile 40'a kadar okulu hayata geçireceklerini ifade eden Vali Sonel, "Bu sabah Ordu'muzun değerli iş adamlarından hayırsever bir vatandaşımız ile 1 okul yapma protokolü imzaladık. İlerleyen haftalarda dört hayırsever vatandaşlarımıza daha protokol hazırladık. Onların da imzasını atacağız. Toplamda devlet ve vatandaş iş birliği ile 32 kişilik ve ocak sonuna kadar ise 40'a kadar bir okul protokolü imzalayacağız. Yine 19 ilçemizde yetim ve öksüzlere yönelik çalışmalarımız var ve hemen hemen hepsine ulaştık. Tabii, bunun dışında fiziki binaların yapılmasında ve her mahalledeki yetimlerimize ulaşana kadar devletimizin şefkat ve sıcaklığını onlara göstermeye çalışacağız" diye konuştu. - ORDU

Vali Sonel: 2021 ve 2022 Ordu'nun yılları olacak
Vali Sonel: 2021 ve 2022 Ordu'nun yılları olacak

Şehir Hastanesi, Fatsa, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Sonel: '2021 ve 2022 Ordu'nun yılları olacak' - Son Dakika


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