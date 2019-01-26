Vali Sonel 24 Öğretmeni Prag Gezisine Gönderdi

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 24 öğretmene verdiği tatil hediyesi sözünü yerine getirdiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2017 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Vali Sonel'in 24 öğretmeni Fransa
'nın başkenti Paris
'e geziye gönderdiği anımsatıldı.
Sonel'in aynı çalışmayı 2018 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de tekrarladığı anlatılan açıklamada, bu çerçevede kura ile belirlenen 24 öğretmenin Prag'a gönderildiği belirtildi.
Geziye katılan öğretmenlerin 4 gün Prag'da gezerek güzel vakit geçirdiği bildirilen açıklamada, öğretmenlerin ikinci dönem eğitim öğretime moral depolayarak başlayacağı vurgulandı.
Açıklamada, geziye katılan öğretmenlerden görüşlerine yer verilen Ayla Aynur Demir, şunları kaydetti:
"Prag'da olmak gerçekten çok güzel. Kendimizi çok ve mutlu hissettik. Özellikle Valimiz Sonel'e bu konuda minnettarız, çok teşekkür ederiz. Onun sayesinde Prag gibi cennet şehri de gezme şansına sahip olduk. Bu tecrübemizi arkadaşlarımızla da paylaşacağız. Tur ekibi ve rehberlerden de oldukça memnun kaldık. Her şey beklentilerimizin çok üstündeydi."
Öğretmenlerden Kenan Çonak da "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Sonel'in desteğiyle Prag'a 4 gün gezi düzenlendi. Her şey çok güzeldi. Arkadaşlarımızla gezip eğlendik. Ben 5 yıllık memurum ama hiç tatile gitmemiştim. Bize bu imkanı sağladığı için Sonel'e çok teşekkür ederiz." dedi.