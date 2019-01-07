Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, Alevilerle Birlikte 'Gağan'ı Halaylarla Kutladı

Vali Sonel, Alevilerle Birlikte 'Gağan'ı Halaylarla Kutladı

1 saat önce

TUNCELİ'de Alevi vatandaşların yeni yılın gelişini kutladıkları 'Gağan' etkinlikleri bayram havasında geçti.

Vali Sonel, Alevilerle Birlikte 'Gağan'ı Halaylarla Kutladı, System.String[]
TUNCELİ'de Alevi vatandaşların yeni yılın gelişini kutladıkları 'Gağan' etkinlikleri bayram havasında geçti. 'Gağan' etkinliklerine katılan Vali Sonel 'Hak lokması' dağıtıp halay çekti.

Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, 28 Aralık'ta başlayıp, 13 Ocak günü son buluyor. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 'Gağan' etkinliklerine katılmak üzere Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte 'Gağan' etkinliklerine katılan Vali Sonel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinliğin yapıldığı Tunceli Belediyesi önünde davul zurnalarla başlayan 'Gağan' kutlamalarında, Vali Sonel, Alevi dedeleriyle birlikte Aleviler arasında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıttı. Katılımcıların hep birlikte yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Vali Sonel, "Allah birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi dostluğumuzu daim eylesin. Bu geleneği yaşatmak için bizler de bir lokma dağıtmak istedik, hepiniz Allaha emanet olun, Gağan'ınız kutlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından Vali Sonel ve baraberindekiler şehir merkezini davul zurna eşliğinde gezerek, halkın 'Gağan'ını kutladı. Gezinin son bulduğu Yeraltı Çarşı önünde Vali Sonel, halayın başını çekerek Tuncelilerle birlikte halay oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel
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