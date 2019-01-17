Vali Sonel, Çocuklar İçin Mangal Yaptı, Kartopu Oynadı

Vali Sonel, çocuklar için mangal yaptı, kartopu oynadı Tunceli'de yapılan 'Çocuk Sokağı'nda renkli görüntülerTUNCELİ - Tunceli'de yapılan 'Çocuk Sokağı'nda Vali Tuncay Sonel, çocuklara mangal yapıp, onlarla kar topu oynadı.

Vali Sonel, çocuklar için mangal yaptı, kartopu oynadı

Tunceli'de yapılan 'Çocuk Sokağı'nda renkli görüntüler



TUNCELİ - Tunceli'de yapılan 'Çocuk Sokağı'nda Vali Tuncay Sonel, çocuklara mangal yapıp, onlarla kar topu oynadı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri ile merkez Atatürk Mahallesi'nde 'Çocuk Sokağa' yaptırıldı. Yapılan sokakta, valilik ve belediye tarafından bugün tüm çocuklar için mangal etkinliği düzenlendi. Mangalın başına geçen Vali ve Kayyum Başkan Tuncay Sonel, çocuklara sucuk ekmek ikram etti. Vali Sonel'in çocuklarla kar topu oynaması da renkli görüntüler oluşturdu.

Terörden büyük oranda temizlenen huzur şehri haline geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların güzel vakit geçireceği çok güzel parklar, bahçeler ve oyun alanları yaptık. Kar Tunceli'ye ayrı güzellik kattı. Çocuklarımızla birlikte mangal keyfi ve kartopu savaşı yaptık. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

Öte yandan, palyaçolarla çocuklar etkinlik boyunca güzel vakit geçirdi.

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