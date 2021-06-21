Vali Sonel, "Covid-19 Pandemisi ile Mücadelede Muhtarlarımıza Çok İş Düşüyor" - Son Dakika

Her hafta Pazartesi günleri Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda, yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu'da yeni göreve başlayan Akkuş Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, Çamaş Kaymakamı Emre Urhan, Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan ve Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, diğer İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin başlangıcından bugüne kadar Ordu'da yapılan testler ve sonuçları, vaka durumları, tedavi süreçleri, filyasyon ve aşılama çalışmalarının değerlendirdiği toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Ordu'nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.

Hastanelerin servis, yoğun bakım, mekanik ventilatör kapasite ve doluluk oranları, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim durumu, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Covid-19 Cağrı Merkezi verileri ve aşılama çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapan Dr. Fatih Aydın, hastanelerdeki servis doluluk oranının %41, yoğun bakım doluluk oranının %59, mekanik ventilatör doluluk oranının %31 olduğunu, son bir haftada Covid-19 Çağrı Merkezine 2. 523 çağrı geldiğini, bunlardan 1. 911'inin tıbbi danışma, 612'sinin ise tıbbi yardım talebi olduğunu, Covid-19 Çağrı Merkezi görevlilerince 6. 883 hastanın ise evde takibinin yapıldığını, aşılama çalışmalarının başladığı günden buyana Ordu'da 32. 544 kişiye aşı yapıldığını söyledi.

Kapalı ortamlarda bir araya gelinen etkinliklerin vaka sayılarında artışa neden olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "İnsanların toplu olarak bir araya geldikleri nişan, nikah, cenaze, taziye gibi törensel durumlar, vaka sayısında artışlara neden olmaktadır. Vatandaşlarımız büyük oranda maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmekte. Ancak, bu konuda daha da hassas olmalıyız. Köy okullarımızda yakın bir zamanda yüzyüze eğitime başlayacak. Buralara yönelik hazırlık yapmalıyız. Eğitimlere ağırlık vermeliyiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımıza Çok İş Düşüyor"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından yapılan sunumu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu'nun önerilerini dikkatlice dinleyen Vali Tuncay Sonel, "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mahallelerimizde Muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Muhtarlarımız, mahallelerine il dışından gelenleri izolasyon konusunda uyarmalılar. Mahallelerinde nişan, nikah, askere uğurlama törenlerine müsaade etmemeliler. Cenazeler için belirlenen kurallara riayet edilmesini sağlamalılar. Taziyelere izin vermemeliler. Bu konularda mahalle sakinlerini bilgilendirmeli ve uyarmalılar. Gerektiğinde güvenlik güçlerimizle işbirliği yapmalılar. Havaların iyi gitmesiyle birlikte sahillerde vatandaşlarımızı piknik yaparken görüyoruz. Buna anında müdahale ediyoruz. Güvenlik birimlerimize talimat verdim. Bu tür görüntülere asla fırsat vermeyeceğiz. Denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Devlet-Millet işbirliği ile bu Covid-19 illetini yeneceğiz inşallah. Bu konuda çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dedi.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.