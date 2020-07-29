Vali Sonel'den asker annesine sürpriz - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilçe ziyareti kapsamında Çamaş ilçesini ziyaret etti.

Çamaş Kaymakamlığı, Çamaş Belediyesi'ni ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki esnafları da tek tek ziyaret eden Vali Sonel, esnafların ticari faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu. Cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlarla muhabbette bulunan Vali Sonel, çocuklara çeşitli armağanlar vererek sevindirdi.

Vali Tuncay Sonel, ilçe gezisi kapsamında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Külünce Köyü İlkokulunda görev yaparken 29 Eylül 1993 tarihinde Şanlıurfa- Birecik'te öğretmenler lokaline yapılan bombalı saldırı sonuncunda şehit olan Gürez Şimşek'in eşi Zarife Şimşek'i evinde ziyaret etti ve her daim şehit ailelerinin yanında olduğunun altını çizdi.

Vali Sonel, Çamaş ilçesinin Örmeli Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Adnan Uygun'u da evinde ziyaret ederek hatırını sordu. Ailenin taleplerini dinledi.

Asker annesine sürpriz yaptı

Vali Tuncay Sonel, Çamaş ilçe programı sırasında Arzu Karaman isimli bir vatandaşın oğlunun Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Esentepe Karakolunda piyade er olarak askerlik görevini ifa ettiğini öğrenince anneye sürpriz yaparak, görüntülü olarak arama yaptı ve anne ile asker oğlunun görüşmesini sağladı.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede asker oğlu Ergün Karaman ile görüşüp hasret gideren anne Arzu Karaman, oğlunun 2 aylık asker olduğunu söyleyerek, "İlk defa oğlumla görüntülü olarak konuşma imkanı buldum. Çok mutlu oldum. Bir anne olarak bugün bana bu güzel mutluluğu yaşatan Sayın Valim Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diyerek, duygularını dile getirdi. - ORDU