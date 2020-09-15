Vali Sonel'den bekçilere 'nezaket' uyarısı - Son Dakika

Vali Sonel'den bekçilere 'nezaket' uyarısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde görev yapan bekçilere tavsiyelerde bulundu.

Vali Sonel'den bekçilere 'nezaket' uyarısı, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde görev yapan bekçilere tavsiyelerde bulundu. Vali Sonel, "Nezaketimizi elden bırakmayalım. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterelim. Kendinize, anne-babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranalım" dedi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve bekçilere mesleki bilgilerinin yanında vatandaşlarla olan münasebetleri, doğru iletişim yöntemleri, pandemi sürecinde etkin kontrol ve denetim yapmaları konularında verilen eğitim programına katılan Vali Tuncay Sonel, bekçilere önemli nasihat ve tavsiyelerde bulundu.

Korona virüs denetimleri kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerin denetimlerinin yapıldığını hatırlatan Vali Sonel, bu denetimlerde bekçilere büyük görev düştüğünü söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu: "Birinci önceliğimiz; tatlı dil ve güler yüz ile vatandaşımıza dokunabilmek, devletimizin şefkatini hissettirmek ve görevimizi tam manasıyla yapabilmektir. Vatandaşlarla olan diyaloglarda arkadaşlarımızın çoğu nezaketli davranıyor. Nezaketimizi elden bırakmayalım. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka gösterelim. Kendinize, anne-babanıza, ailenize nasıl davranılmasını istiyorsanız, vatandaşlarımıza da öyle davranalım. Sizler, bir konuda haklı olabilirsiniz, size karşı gelen, söz söyleyen olabilir. Biz devletiz bunu asla unutmayın. Sizler devletin kamu görevlilerisiniz, bizler milletimiz için varız. Devletimizin şefkatinden taviz vermeyin. Kamuda görevli tüm arkadaşlarımızdan bunu bekliyoruz"

"Sigara yasağında taviz yok"

Şehrin ana caddelerinde sigara yasağının tavizsiz uygulanması gerektiğini belirten Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Covid-19 ile mücadelede sizler büyük emek harcıyorsunuz. Sahada etkin bir şekilde çalışmalar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirleri Ordu'muzun 19 ilçesinde uyguluyoruz. Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa caddeleri ile sahil bandında maskelerin çıkartılarak sigara içilmemesi hususunda sigara yasağı kararı alındı. Bu karardan kesinlikle taviz verilmeyecek ve cezai işlem uygulanacak."

"Üzerinizde taşıdığınız üniforma kutsaldır"

Vali Sonel, "Pandemi döneminde size büyük görev düşüyor. Sokaklarda, caddelerde görevinizi yerine getirirken devletimizin vermiş olduğu üniformaya uygun bir vaziyette gezelim. Üniforma kutsaldır. Görevinizi ciddiyetle en güzel şekilde hem üniformanın hem aldığınız maaşın hakkını vererek görevinizi ifa etmeye devam edeceksiniz. Yanlış bir hata tüm teşkilata mal olur. Üniformayla olduğunuz zaman sizler, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, askerimiz o üniformanın hakkını vermesi gerekir. Bizim kültürümüzde saygı ve sevgi çok önemli. Pandemi sürecinde Vali Yardımcılarımız, 19 İlçe Kaymakamlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve bütün kamu görevlilerimizle birlikte sahada çalışacağız. Dikkatli olalım, işin ciddiyetine varalım" şeklinde konuştu.

"Davranış, hitap, yaklaşım çok önemli"

Konuşmasında, vatandaşların çok iyi gözlem yaptığına vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, "Davranış, hitap, gözlerinizin içinin gülmesi, yaklaşımınız çok önemli. Kendinize, yakınlarınıza nasıl davranılmasını istiyorsanız sizler de vatandaşlara öyle davranacaksınız. Biz, devletin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, sıcaklığını vatandaşımıza göstereceğiz. Ama hukuk dışı, suç teşkil eden bir olayla karşılaştığımız zaman, devletimizin ciddiyetini, kararlılığını yapacağımızdan da emin olmanızı isterim. Ordu, hem Karadeniz'in, hem de ülkemizin en güzel yörelerinden bir tanesi. Nerede, ne şekilde, nasıl davranılması gerektiği konusunda kendi muhasebenizi yapın. Sorumlulukla hareket edin" diyerek, bazı telkin ve tavsiyelerde bulundu.

Vali Tuncay Sonel, 19 vatandaşın pandemiye rağmen biraraya gelerek kumar oynadığını, kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 60 bin 420 TL ceza verildiğini hatırlattığı konuşmasında, alınan kurallara uyulmadığı takdirde uygulanacak cezanın da kaçınılmaz olduğunu, asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. - ORDU

Koronavirüs, Altınordu, Anne, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Sonel'den bekçilere 'nezaket' uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son dakika: Korona yasaklarını delerek eğlence mekanlarının ruhsatlarını değiştiren işletmeler kapatılacak Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Parkta oynarken üzerine aydınlatma direği düşen 10 yaşındaki Görkem, ağır yaralandı Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı 8 katlı binanın çatısından yere çakılan Ukraynalı kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu         
14:28
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi         
13:07
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Hindistan'da koronavirüs vakalarındaki artış yüzünden medikal oksijen bulunamıyor Hindistan'da koronavirüs vakalarındaki artış yüzünden medikal oksijen bulunamıyor         
12:08
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 18:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Sonel'den bekçilere 'nezaket' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei