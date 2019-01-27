Son Dakika Haberleri: Vali Sonel'den Çocuklara Karne Hediyesi Sinema

Vali Sonel'den Çocuklara Karne Hediyesi Sinema

1 saat önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in çocukların yarıyıl tatilini daha verimli geçirmeleri için ücretsiz sinema etkinliği düzenlediği bildirildi.

Vali Sonel'den Çocuklara Karne Hediyesi Sinema, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in çocukların yarıyıl tatilini daha verimli geçirmeleri için ücretsiz sinema etkinliği düzenlediği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak ve sinemayı sevdirmek amacıyla ücretsiz film etkinliği düzenlendiği, Vali Sonel'in de çocuklarla film izlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın verimli bir tatil geçirmelerine katkı sağlamak için böyle bir etkinlik programı düzenledik. Özellikle sinemaya gitme imkanı bulmayan çocuklarımızın bu tür etkinliklerle sinemayla tanışmalarını sağlıyoruz. Evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm her şeye değer."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Tunceli, Güncel
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