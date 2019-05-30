Son Dakika Haberleri: Vali Sonel'den deprem bölgesine ziyaret
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Vali Sonel'den deprem bölgesine ziyaret

27 dakika önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dün gece 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışması başlatılırken, Vali Tuncay Sonel de ilçeye giderek vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Sonel'den deprem bölgesine ziyaret, System.String[]
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dün gece 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışması başlatılırken, Vali Tuncay Sonel de ilçeye giderek vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Nazımiye ilçesinde dün saat 22.42'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Elazığ ve Bingöl dahil çevre illerden de hissedildi. Bir kaç yapıda çatlaklar oluştuğu öğrenilen depremle ilgili Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'la birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerinin ardından bilgi veren Vali Tuncay Sonel, "İlimiz Nazımiye ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı çok şükür yaşanmamıştır. Devletimizin tüm birimleri ile yöre insanımızın yanındayız. AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerimiz depremin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgeye gitmiş, tarafımızdan oluşturulan teknik ekipler tarafından Nazimiye ilçemizdeki tüm köylerde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır" dedi.

Öte yandan, bugün saat 14.47'de merkez üssü Tunceli'nin Nazımiye ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiği bildirildi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
Cem Erdoğan, Tunceli, Güncel
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