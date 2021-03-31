Vali Sonel'den fındık üreticilerine kozalak akarı uyarısı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık üreticilerine fındık kozalak akarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vali Sonel, "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun" projesi kapsamında Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde İbrahim Yeşilkaş'ın arazisinde oluşturulan örnek bahçeyi ziyaret etti.

Sonel, projenin birinci kısmında yer alan bahçelerden toprak tahlili alınması, bu tahlil sonuçlarına göre gübreleme ve çapalama çalışmalarının örnek bahçelerde uygulanması işlemini yerinde gördü.

Proje kapsamında oluşturulan örnek bahçede fındık ocaklarına gübre atan ve çapalama yapan Vali Sonel, bahçede dallarda oluşan kozalak akarlarını da topladı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Sonel, fındıkta verimi ve kaliteyi artırmak için birçok proje uygulandığını söyledi.

Fındık bahçelerinin özel bir zararlısı olan fındık kozalak akarına değinen Vali Sonel, bu zararlı ile zamanında mücadele edilmemesi durumunda bahçelerin verim ve kalitesinin düşebileceğine işaret etti.

Sonel, bugünlerde kozalak akarını üreticilerin elle toplayarak kimyasalların yaratacağı olumsuzluklarda ortadan kaldırılmış olacağının da altını çizdi.

Kozalaklar temizlenerek fındığın çotanak vermesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Sonel, "Çiftçilerimiz kozalak akarına dikkat ederse verimde ve kalitede yükseklik kaçınılmaz olur. Dekar başına artan verim ve kalite hem ülke ekonomisine hem de üreticilerimize büyük kazançlar sağlamaktadır." dedi.