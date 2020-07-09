Vali Sonel'den genç sporcular destek

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mesudiye ilçe ziyareti programı esnasında karşılaştığı gençlerin ve sporcuların isteğini bir gün sonra yerine getirdi.



Mesudiye ilçe ziyareti programı kapsamında, doğal güzelliği ve özgün mimarisiyle ilimizin önemli turizm noktalarından birisi olan Yeşilce'yi de gezen Vali Tuncay Sonel, yöre halkı ile bir araya gelerek sohbette bulunduğu esnada, Yeşilceli gurbetçi gençler, mahallede bulunan ve spor sahasının eksikliklerinin giderilerek spor yapılabilir hale getirilmesini istediler.



Gençlerin spor yapma isteğini memnuniyetle karşılayan Vali Sonel, beraberinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e talimat vererek, Yeşilce'deki spor sahasının bakımının yapılmasını ve eksikliklerinin giderilmesini istedi.



Yeşilce'de bulunan spor sahasının ihtiyacı olan basket potası, kale filesi gibi malzemeler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, spor sahasının çevre bakımı da Mesudiye Belediyesi tarafından yapılarak, spor sahası gençlerin istediği hale getirildi.



Tekvandoculara malzeme



Vali Tuncay Sonel, Mesudiye ilçesinde muhtarlarla yaptığı tanışma toplantısı öncesinde salonun girişinde kendisini karşılayan tekvando sporcularının malzeme isteğini de yerine getirdi. Mesudiyeli genç tekvando sporcularının Vali Tuncay Sonel'den istediği eşofman, sefkart, raket ellik, darbe yastığı, kask, kum torbası, eldiven gibi malzemeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce temin edilerek, sporcuların antrenörlerine teslim edildi.



Mesudiye ilçe ziyareti sırasında Vali Tuncay Sonel'den, Yeşilce'de bulunan spor sahasının eksiklerinin giderilmesini ve bakımının yapılmasını isteyen gençlerden Alkın Uğur ve Doğan Başer, "Bizler, gurbette yaşıyoruz. Kimimiz çalışıyor, kimimiz de üniversitede öğrenim görüyoruz. Yaz aylarında memleketimiz olan Yeşilce'ye gelip, burada vakit geçiriyoruz. Bu şekilde memleketimizle olan bağımızı koparmıyoruz. Yeşilce'de daha önce yapılan spor sahamız vardı. Bu sahada futbol, basketbol, voleybol gibi spor aktiviteleri yapıyoruz. Ancak, kış döneminde yörede fazla bir nüfus olmadığı için spor sahamız bakımsız kalmıştı. Ayrıca, bazı malzeme eksiklerimiz vardı. Sayın Valimiz Yeşilcemizi ziyareti sırasında bu eksiklikleri kendisine ilettiğimizde, 'bunlar kolay işler. Anında hallederiz' demişti. Bir gün sonra yapıldığını görünce biz de çok şaşırdık. Çok mutlu olduk. Bizlerin isteğini bir gün sonra yerine getiren Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.



Diğer taraftan, malzeme istekleri yerine getirilen tekvando sporcuları da Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Malzemelerini teslim alan tekvando sporcuları ve antrenörleri Gökhan Tuğran, "Sayın Valimizin ilçemizi ziyareti esnasında sporcularımızın talep ettiği malzemelerin bir gün sonra gönderilmesi, hem sporcularımızı, hem de bizleri çok mutlu etti. Kendilerine sporcularımız adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimizden Allah razı olsun" dedi. - ORDU