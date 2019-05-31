Vali Sonel'den Kadir Gecesi mesajı

Tunceli
Valisi Tuncay Sonel, Kadir Gecesi
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sonel, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayının Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını ve bayram sevinci ile taçlandığını belirten Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz ve felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Tuncelili hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluklar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
Allah vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin."