Vali Sonel'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sonel, mesajında, bereketin, huzurun, manevi hazların, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın zirve yaptığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri aldığını aktaran Sonel, kurbanlık satışı ile kesimlerinin sağlıklı ve hijyenik şartlarda yapılması için kurban kesim komisyonları ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha da dikkatli olunması gerektiğine dikkati çeken Sonel, "Maskemizi düzenli takmalı, sosyal mesafeye ve temizliğe de dikkat etmeliyiz. Toplu bayramlaşmada bulunmamalıyız." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde değerlendirerek, bugünlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız. Mutluluk ve neşe içerisinde kutladığımız bayram sevincini bu sayılı günler ile sınırlı tutmamalı, bayramlarda göstermiş olduğumuz güzel hasletlerimizi hayatımız boyunca göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Ordulu hemşehrilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."