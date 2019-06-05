Vali Sonel'den Mehmetçik'e bayram sürprizi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki bir karakolu ziyaretinde kendi telefonundan sürpriz şekilde ailesini görüntülü olarak bir Mehmetçik'i yakınları ile görüştürdü.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki bir karakolu ziyaretinde kendi telefonundan sürpriz şekilde ailesini görüntülü olarak bir Mehmetçik'i yakınları ile görüştürdü.

Vali Sonel, Ramazan Bayramı dolayısıyla beraberindeki Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Nazımiye ilçesine bağlı Dereova Jandarma Karakolu ile Mertaltepe Yaşam Alanı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.

Burada Mehmetçik ile bir araya gelen Sonel, bayramlaştığı ve sohbet ettiği askerlerin sorunlarını da dinledi.

Dereova Jandarma Karakolunu ziyaretinde burada görev yapan jandarma Er Kadir Ketenci'nin 10 aylık "Erin" adında bir oğlu olduğunu öğrenen Sonel, sürpriz şekilde Ketenci'nin Afyonkarahisar'daki ailesini kendi cep telefonundan görüntülü arayarak onlarla bayramlaştı.

Sonel, görüşmede Ketenci'nin babasına, "Kadir burada devletimizin bekası için nöbet tutuyor. Sizin de bayramınızı kutluyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz. Tunceli'den Afyonkarahisar'a, ailenize, hemşehrilerinize selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Kadir maşallah çakı gibi. Tüm Mehmetçiklerimizin, tüm güvenlik güçlerimizin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Ketenci daha sonra Sonel'in telefonu kendisine vermesiyle ailesiyle görüşüp bayramlaştı.

Sonel ziyaretin ardından Dereova Jandarma Karakolundan helikopterle ayrıldı ve diğer karakollara giderek Mehmetçik ile bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oyuncu Dilara Tor, cep telefonu çalarken yakalandı

Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü

Bakan Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması: Son terörist etkisiz hale getirilmeden bölgeden çıkmayacağız

Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı