Vali Sonel'den rehavet uyarısı - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı'na, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, video konferans yoluyla Kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Kovid-19 Pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunularak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

332 bin kişi aşı yaptırdı

Vaka sayılarında anlamlı bir düşüş yaşandığını, bununda hastanelerin doluluk oranlarına yansıdığına dikkat çeken Dr. Fatih Aydın, "Bu hafta vaka sayılarında çok anlamlı bir düşüş oldu. Vaka düşüşlerinde tam kapanma tedbirinin ve okulların kapalı olmasının etkisi çok büyük oldu. Bunun neticesinde hastanelerimizin yatak doluluk oranı yüzde 42,8'e, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 56,8'e, vantilatör doluluk oranı ise 23,7'ye kadar gerilemiş durumdadır. Aşılama çalışmalarında da iyi durumdayız. İlimizde, bugüne kadar 192 bin 318 birinci doz aşı, 139 bin 705 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 332 bin 23 doz aşı yapıldı. Ortalama temaslı tespit süremizi 3 saatte, ortala filyasyon süresini de 4 saate indirdik" dedi.

"Rehavete kapılmayalım"

Kovid-19 pandemisi ile mücadelede görev alan herkese teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, "Bu hafta itibariyle vaka sayılarında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü açılan Pazar yerlerinde almış oldukları tedbir ve yaptıkları etkili denetimlerden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesinde rehavete kapılmadan bu süreci aynı kararlılık ve titizlikle devam ettireceğiz. Rehavet, en büyük düşmanımızdır. Bayram öncesindeki 3 gün boyunca da denetimlerimizi etkili bir şekilde yapacağız. Kimseye taviz vermeden, tedbiri elden bırakmadan bu süreci yürüteceğiz" diyerek, toplantıya katılanlara hayırlı bayramlar dileğinde bulundu. - ORDU