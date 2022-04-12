Vali Sonel, engelli kardeşlerin isteklerini yerine getirdi - Son Dakika
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Vali Sonel, engelli kardeşlerin isteklerini yerine getirdi

12.04.2022 11:42
Vali Sonel, engelli kardeşlerin isteklerini yerine getirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, halk gününde engelli ailenin kendisinden talep ettiği isteklerini yerine getirdiği belirtildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, halk gününde engelli ailenin kendisinden talep ettiği isteklerini yerine getirdiği belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde yaşayan ve iki engelli çocuğu bulunan Nuran Emir bir süre önce Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen halk gününde Vali Tuncay Sonel'den çocukları için salıncak ve televizyon talebinde bulundu.

Elif ve Ceylan Emir'in istekleri olan salıncak ve televizyon temin edilerek aileye verildi.

Vali Sonel, ailenin talebini bir saat içerisinde yerine getirdiklerini belirterek, şöyle devam edildi:

"Her çarşamba yaptığımız halk gününde Nuran ablamız da katılmış ve evlerine davet etmişti. Bizler de zaten düzenli olarak 19 ilçemizde çalışma arkadaşlarımızla engelli vatandaşlarımızı evlerinde görüyoruz. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını her daim engelli vatandaşlarımıza da gösteriyoruz. Bugün Elif ve Ceylan kızımızın mutluluğu ve duası yeter."

"Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesi kapsamında göreve başladığı günden bu yana kent genelinde tespit ettikleri 35 bin 58 engelli vatandaşı evlerinde ziyaret etmeye gayret ettiklerini kaydeden Vali Sonel, "Yılın belirli gün ve haftalarında değil, her fırsatta engeli olan vatandaşlarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.

Anne Nuran Emir ise "Sayın Valimizden Allah razı olsun, Çocuklarımın gönlünü yaptı, isteklerini yerine getirdi. Devletimiz bizim yanımızda. Biz de devletimizin yanındayız. Çok mutluyuz." diyerek duygularını dile getirdi.

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Tuncay Sonel, Altınordu, Engelli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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