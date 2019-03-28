Son Dakika Haberleri: Vali Sonel Engelli ve Yaşlılarla Buluştu

Vali Sonel Engelli ve Yaşlılarla Buluştu

1 saat önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sonel Engelli ve Yaşlılarla Buluştu, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mameki Parkı'ndaki bir kahvede düzenlenen programa Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, kurum müdürleri, yaşlılar ve engelli vatandaşlar katıldı.

Programda Sonel, yaşlı ve engelli vatandaşlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

Sonel, burada yaptığı konuşmada, devletin şefkatini, merhametini ve güler yüzünü yaşlılara ve engellere göstererek, onları el üstünde tutma gayretinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz kültür, inanç olarak büyüğe saygıyı, önemli ve kıymetli bilen milletiz. Yaşlılarımız ve engellilerimiz ile yılın belirli gün ve haftalarında değil fırsat buldukça bir araya gelmemiz gerekir. Yaşlılarımıza ve engeli olan evlatlarımıza sahip çıkmalıyız, onların mutluluğu için herkes elinden gelen katkıyı sunmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 19:30:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sonel Engelli ve Yaşlılarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]