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Vali Sonel: "(Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları) Devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmaları...

57 dakika önce

Vali Sonel: "(Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları) Devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmaları sürüyor"TUNCELİ - Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Vali Sonel: "(Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları) Devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmaları sürüyor"
TUNCELİ - Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Munzur Çayı'nın yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nde de arama çalışma başlattı.
15 Haziran'da Ovacık yolunda yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama çalışmaları Munzur Çayı'nın yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatıldı. Tüm ekiplerin seferber olduğu çalışmaları, Vali Tuncay Sonel'de sürekli bölgeye giderek yakından takip ediyor.
Engin Eroğlu'nun Tunceli-Ovacık karayolunda talihsiz bir kaza sonucu Munzur Çayı'na düştüğünü anımsatan Vali Tuncay Sonel, "O tarihten bugüne devletimizin tüm birimleriyle AFAD, JÖAK, İstanbul ve Ankara'dan gelen itfaiyelerimizin su altı arama kurtarma ekipleri ve Türkiye Rafting Federasyonu ekipleriyle arama çalışmaları sürüyor. İlimiz dışından gelerek çalışmalara destek verenlere teşekkür ediyoruz. Bugün de Munzur Nehri dalgıçlarla aranıyor. İnşallah en kısa zamanda Engin kardeşimize ulaşırız" dedi.
Öte yandan Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkiinde bir vatandaşın baraj gölüne düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilip arama çalışması başlatılırken ihbarın asılsız çıktığı öğrenildi.
Vali Sonel: (Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları) Devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmaları...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
Munzur Çayı, Tunceli, Munzur, 3. Sayfa
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