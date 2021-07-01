Vali Sonel gençlere seslendi: "Aşı olun" - Son Dakika

Vali Sonel gençlere seslendi: "Aşı olun"

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüse karşı aşının önemine değinerek, özellikle genç yaştaki vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Ordu'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ceren Özdemir Meydanı'nda kurulan aşı stantları ile vatandaşlar, randevu almadan aşılarını olabiliyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören stantlarda görevli olan sağlık görevlileri gerekli kontrollerin ardından aşılarını yaptırabiliyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da kurulan alanı ziyaret ederek, aşı olmak için gelen vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşı yaptıran vatandaşlara teşekkür etti. Virüs ile mücadelede herkesin aşı yaptırması gerektiğine değinen Vali Sonel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan tüm bakanlıklarımıza kadar, sağlık teşkilatımızdan güvenlik güçlerimize kadar toplumumuzun tüm birimleri ile bu konuda bir uğraş var. Ordu'nun 19 ilçesinde tüm Ordu ailesi olarak biz istiyoruz ki; vakalarda düşme olsun, azalsın ve hiç olmasın. Bu konuda da tüm arkadaşlarımız ile beraber emek veriyoruz. Bizi izleyen yöre insanlarımızda ve gençlerimizden, aşılarını olmasını istiyoruz" dedi.

"Özellikle gençler; aşı olun"

Aşılanma sayısının arttıkça vaka oranlarının da düşüşe geçtiğine dikkat çeken Vali Sonel, "Ne kadar çok aşılama olursa, o kadar çok bu illete yakalanma oranı düşüyor. Biz vaka sayılarında düşeşe geçtik, bunun için de Ordulu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ama rehavet olmasın, biz yine dikkat edelim ve aşılarımız yaptıralım. Özellikle gençler, aşı olun, aşı olduğunuz takdirde sağlıklı oluruz ve bu vakaları hep birlikte yeneceğiz. Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun ve doktorlarımızın verdiği kararlara uyuyorum. Eğer aşı olmayan varsa, bir hastalık geçirdiği zaman ve bulaştırdığı zaman bu süreci uzatıyor. Doktorlarımızı dinleyelim" şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı 3. doz aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ise aşılamanın hızlı bir şekilde deam ettiğini kaydetti.

Vatandaşlar da aşı yaptırmanın önemine değinerek, herkesin aşı yaptırması gerektiğini ve hizmetten memnun olduklarını ifade ettiler.