Vali Sonel: "Hem yüreklere hem şehre dokunacağız" - Son Dakika

Vali Sonel: "Hem yüreklere hem şehre dokunacağız"

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli Valiliği görevinden Ordu Valiliği görevine atanan Tuncay Sonel, düzenlediği tanışma ve sohbet programı ile Ordu genelinde görev yapan medya mensupları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli Valiliği görevinden Ordu Valiliği görevine atanan Tuncay Sonel, düzenlediği tanışma ve sohbet programı ile Ordu genelinde görev yapan medya mensupları ile bir araya geldi.

Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi

Valilik toplantı salonunda düzenlenen tanışma ve sohbet programındaki konuşmasına, "Sizler, 'Ordu ailesinin önemli bireylerisiniz" diyerek, başlayan Vali Tuncay Sonel, son çıkan valiler kararnamesi ile üç yıldır görev yaptığı Munzur'un buluştuğu Tunceli'den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu'ya atandığını ifade etti ve "Hem yüreklere, hem şehre dokunacağız" dedi.

"Adana doğumlu olsam da artık Orduluyum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini ileten Vali Tuncay Sonel, "Görev aldığımız her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere büyük bir desteği var ve bizlere büyük bir güç veriyor. O güç ve destekle, çalıştığımız şehrin dinamiklerini de bir araya getirmek suretiyle güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Ordu'da bizden önce görev yapan Valimiz Seddar Yavuz Bey'e ve daha önceki Valilerimize teşekkürlerimizi sunuyor, onlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Adana doğumlu olsak da, şuan Ordu'da bulunuyoruz ve artık bundan sonra Orduluyuz. Bunu da tüm içtenliğimle belirtiyorum" diye konuştu.

"Ortak noktamız Ordu olacak"

21 Haziran 2020 tarihinde Ordu Valiliği görevine başladığını söyleyen Vali Sonel, şöyle konuştu: "Daha önce Gümüşhane'de ve Trabzon'un Of ilçesinde çalıştığım için Karadeniz'i, Karadeniz'in mert ve güzel insanlarını biliyorum. Her görev yaptığımız yerde olduğu gibi Ordu'da da görevimize şehit ailelerimizi, yetim, öksüz ailelerimizi, engellilerimizi, kıymetli büyüklerimizi, yaşlılarımızı ziyaret ederek başladık. Onların duası çok önemli. Ordu'muza, Ordu'muzun güzel insanlarına neler yapacağımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, kaymakamlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, basın mensuplarımızla, STK'larla, kurumlarımızla, esnafımızla ve en ücra köşedeki vatandaşımızın da düşüncesini almak suretiyle hep beraber istişare yoluyla belirleyip, ona göre hareket edeceğiz. Ortak paydamız Ordu olacak. Ordu'da şuana kadar yapılan işlerin üzerine daha çok neler yapacağız, bunun için gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız."

"Devletimizin sıcak elini, gülen yüzünü, şefkatli yollarını insanımıza göstermeye gayret edeceğiz"

"Kapımız vatandaşlarımıza her daim açıktır. Ordu adına yapılacak ne iş varsa 24 saat telefonumuz sizlerle açıktır. Bunu açıklıkla ifade ediyorum" diyen Vali Tuncay Sonel, "Devletimizin şefkatini, merhametini, sıcaklığını başta yetim öksüz evlatlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, esnaflarımıza, yöre insanımıza göstermeye, onların duasını almaya gayret edeceğiz. Bunları yaparken de Ordu'da var olan, yapılanın üzerine ciddi manada katkı sunacak istihdamdan, turizme kadar bütün alanlara dokunmaya çalışacağız. Bunu, 'Ordu ailesi' olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz. Güzel Ordu'muzun güzel insanlarına, güzel işler bırakarak, Ordu'dan vakti geldiğinde hoş bir seda ile ayrılmayı umut ediyoruz. Memleketimizin her köşesi güzel. Ordu ise, hakikaten bir başka güzel. Vakit çalışma, bir şeyler üretme vakti. Yapılan işlerde ve diğer konularda daha da çıtayı yükselteceğiz. Bizden sonra gelen arkadaşlar daha da çıkartacak" şeklinde konuştu.

Yerel basını takip ettiğini, gazeteleri okumayı sevdiğini ifade eden Vali Sonel, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların riayet etmesini isteyerek, "Bu salgın konusunda çok dikkat etmeliyiz. İşin ciddiyetine varalım ve herkesi hassasiyete davet edelim. Bu konuda basınımızın gösterdiği farkındalık süreci de devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Vali Tuncay Sonel, basın mensuplarının sorularını da içtenlikte cevapladı ve "Ortak derdimiz Ordu" mesajını verdi. - ORDU

Tunceli Valiliği, Ordu Valiliği, Tunceli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Sonel: 'Hem yüreklere hem şehre dokunacağız' - Son Dakika

Son Dakika

20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:19 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:53 Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:55:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Sonel: "Hem yüreklere hem şehre dokunacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]