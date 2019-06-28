Son Dakika Haberleri: Vali Sonel,iki şehir arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşüren yol çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Sonel,iki şehir arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşüren yol çalışmalarını inceledi

21 dakika önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ ile Tunceli arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşürecek olan Pertek yolundaki çalışmaları yerinde inceledi, işçilere karpuz ikram etti.

Vali Sonel,iki şehir arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşüren yol çalışmalarını inceledi, System.String[]
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ ile Tunceli arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşürecek olan Pertek yolundaki çalışmaları yerinde inceledi, işçilere karpuz ikram etti.

2014 yılında yapımına başlanılan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli-Pertek karayolunun son 4 kilometresinin de tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Son 4 kilometrenin 2 ay içerisinde tamamlanması ile Elazığ ile Tunceli arasındaki ulaşımın 1,5 saatten 50 dakikaya kadar düşmesi beklenirken, Vali Tuncay Sonel'de bölgeye giderek inceleme yaptı.Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sonel, yetkililerden bilgi alıp, işçilerle de sohbet ederek karpuz ikram etti.

Yolun tamamlanmasıyla Tunceli- Elazığ arası yolculuk yapanların büyük bir ulaşım kolaylığı sağlanacağını belirten Vali Tuncay Sonel, "Tunceli-Pertek Karayolumuzun son 4 kilometresi de hızla yapılıyor. İki ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Pertek feribot noktası ile ilçe merkezi bağlantı yolu da üç hafta içinde inşallah bitecek"dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a destekleri için teşekkür eden Sonel, çalışmaların yol bitene kadar aralıksız süreceğini aktardı. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
İşçi, Elazığ, Pertek, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sonel,iki şehir arasındaki mesafeyi 50 dakikaya düşüren yol çalışmalarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]