Vali Sonel'in yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.



Vali Sonel, mesajında, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Eğitimin, üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık isteyen süreç olduğunu belirten Sonel, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, değerli anne ve babaları da yavrularını sevgiyle, ümitle okula hazırlamanın güzelliğini ve tatlı telaşını paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Mesajında, başarının ulaşılabilen bir faktör olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:



"Sevgili öğrenciler, başarı birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada, sorumluluk duyma, planlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenme başarının olmazsa olmazıdır. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim öğretim alanında yapılan her türlü fedakarlık, çaba ve yaptırım sizler içindir. Sizler başarılı oldukça bizler de mutlu ve huzurlu olacak, geleceğimize güvenle bakacağız. Eğitim ordumuzun değerli öğretmenleri, en büyük öğretmenimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda güvenli adımlarla ilerleyen milletimizin geleceğinin sizlerin yaktığı bilgi meşaleleri ile aydınlanacağına olan inancım tamdır. Her zaman olduğu gibi sizlerin desteği ile bu eğitim öğretim yılında da başarıları birlikte yakalayacağımıza eminim."

Sonel, çocukların yetişmesinde her türlü maddi ve manevi desteği veren ailelerin de heyecanlı olduğunu aktararak, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.