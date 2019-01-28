Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, Kadın Güvenlik Korucularına Mardin Gezisi

Vali Sonel, Kadın Güvenlik Korucularına Mardin Gezisi

32 dakika önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in, zor şartlarda terörle mücadelede yoğun çaba gösteren kadın korucuları moral amaçlı Mardin gezisine gönderdiği bildirildi.

Vali Sonel, Kadın Güvenlik Korucularına Mardin Gezisi, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in, zor şartlarda terörle mücadelede yoğun çaba gösteren kadın korucuları moral amaçlı Mardin gezisine gönderdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sonel'in, Tunceli'de görev yapan kadın güvenlik korucuları ile çocuklarını 3 günlük Mardin gezisine gönderdiği ve güvenlik korucularının turistik yerler ile inanç merkezlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Kadın güvenlik korucularımız, jandarmamız ve polisimizle omuz omuza çok zor şartlarda terörle mücadele ediyor. Onlara bu süreçte moral vermek amacıyla bu geziyi düzenleyip çocuklarıyla ükemizin en güzel illerinden Mardin'i gezmelerini sağladık ve moral depoladılar."

Geziye katılan kadın güvenlik korucuları da geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sonel'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Tunceli, Mardin, Güncel
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