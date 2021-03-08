Vali Sonel: "Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli" - Son Dakika

Vali Sonel: "Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli"

08.03.2021 18:08
Vali Sonel:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle emekçi kadınları, kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanı kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle emekçi kadınları, kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, sağlık çalışanı kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı. Vali Sonel ziyaretlerde, kadınların bir gün değil, her gün önemsenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vali Tuncay Sonel, beraberindekiler ile birlikte kentte bulunan kadın çalışanları, kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını, kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı. İlk olarak, Altınordu ilçesinde 21 yıldır mobilya ustalığı yapan Saliha Öztürk'ü işyerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, pandemi dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik yapılmadığını, bu nedenle ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Kadın mobilya ustasını ziyaret etti

Mobilya ustası Saliha Öztürk'ü ziyaretinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, önemine değinen Vali Sonel, "Şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün kadınlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Ordu ailesi olarak da bugün emekçi Saliha Öztürk ablamızın yanındayız. Kendisi, Türkiye'de ilk kadın mobilya ustalığı belgesi alan ve Ordu'muzda 21 yıldan buyana mobilya ustalığı yapan bir emekçimiz. Bu özel günde kendisini ziyaret etmek istedik. Kendisini tebrik ediyoruz. Aile ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İşyeri de gayet güzel maşallah. Allah hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Salih Öztürk ablamızın nezdinde tüm Ordu'da yaşayan hanım kardeşlerimizin de bu özel gününü kutluyoruz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Vali Tuncay Sonel'in kendisini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren mobilya ustası Salih Öztürk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadını Güçlendirme Derneği ziyareti

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği'ne de ziyarette bulunan Vali Sonel, Dernek Başkanı Mehtap Mihriban Yuva ve dernek yönetim kurulu üyesi kadınlar tarafından karşılandı. Vali Tuncay Sonel, Dernek Başkanı Mehtap Mihriban Yuva'nın, yönetim kurulu üyesi kadınların ve onların nezdinde tüm Ordulu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dernek Başkanı Mehtap Mihriban Yuva, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaret sözünüzü böylesine anlamlı bir güne denk getirmeniz, bizim için de bir onur oldu. Hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"İnşallah sizlerle birlikte Ordu'ya güzel hizmetler yapmak nasip olur"

Ziyarette, tüm kadınların günün tebrik eden Vali Tuncay Sonel, "Sizler, bizim için çok önemlisiniz. Kadınlarımız, yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her gününde bizler için çok önemli. Şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Sizler de Ordu ailemizin en önemli parçalarından birisiniz. İnşallah sizlerle birlikte Ordu'da güzel hizmetler yapmak nasip olur" şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, ziyaretler kapsamında Ordu Sanat Derneği'nin (ORSEV) başkanlığını yapan Sevinç Özel'i, ziyaret ederek günlerini kutladı. Valilikte görev yapan kadın çalışanların da gününü kutlayan Vali Sonel, kadınlara çiçek takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kentte ziyaretlerine devam eden Vali Sonel, Sağlık çalışanı kadınları da unutmadı. Vali Tuncay Sonel, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek, burada görev yapan kadın doktor, hemşire, ebe ve diğer kadın sağlık personellere çiçek verdi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın sürücü ve yolcuların gününü de kutladı

Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Jandarma kontrol noktasına da giden Vali Tuncay Sonel, burada İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte hem şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu ulaşım araçlarında 'Tematik Denetimlerde' bulundu, hem de kadın sürücü ve yolculara çiçek vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Vali Tuncay Sonel, Eskipazar Jandarma kontrol noktasında görev yapan kadın jandarma personeline de çiçek vererek, günlerini kutladı. - ORDU

Vali Sonel: Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli
Vali Sonel: Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli
Vali Sonel: Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli
Vali Sonel: Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli
Vali Sonel: Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli
Vali Sonel: Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli

Kadınlar Günü, Tuncay Sonel, Mart, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Sonel: 'Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Sonel: "Kadınlar bir gün değil, her gün önemsenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei